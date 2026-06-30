Comunicato Stampa: ALTAMURA INVESTE IN CULTURA E INNOVAZIONE
- a
- a
- a
Il prossimo
L'incontro pubblico, che si svolgerà nella fascia oraria compresa
La scelta dell'Amministrazione di adottare la piattaforma WanShi risponde alla volontà politica di rivoluzionare il concetto stesso di diritto alla lettura, estendendolo oltre i confini fisici dei luoghi tradizionali. Attraverso questo strumento innovativo, il Comune espande capillarmente i propri servizi culturali ed elimina le barriere temporali e geografiche. I cittadini potranno infatti accedere gratuitamente, 24 ore su 24, a un vasto catalogo digitale.
L'Amministrazione ha voluto puntare con decisione sulla
Questo potenziamento dei servizi pubblici digitali riflette la precisa visione di un'Amministrazione orientata alla sostenibilità ambientale, poiché la diffusione della lettura digitale riduce sensibilmente l'impatto legato a stampe e trasporti, sposando l'efficienza tecnologica. Offrendo questo servizio in modalità totalmente gratuita, il Comune di Altamura rivendica il proprio ruolo di guida attenta allo sviluppo sociale del territorio, stringendo un patto di modernità e vicinanza con la propria comunità.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di KARMA SRL