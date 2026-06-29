Comunicato Stampa: Presentato l'Anguana Charity Music Festival di Mussolente (VI), dal 9 al 12 luglio

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(Arv) Venezia, 29 giugno 2026

La consigliera regionale Sonia Brescacin (Gruppo misto) ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, l'Anguana Charity Music Festival in programma da giovedì 9 a domenica 12 luglio al Parco della Vittoria di Mussolente, in provincia di Vicenza, per sostenere Dynamo Camp e offrire aiuto ai bambini con patologie gravi: il ricavato dell'evento, infatti. è destinato a finanziare programmi gratuiti di terapia ricreativa.

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