Comunicato Stampa: Scrivere un libro con l'AI: il fenomeno in Italia

Ansa 27 giugno 2026 a

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Lo osserva

Un avvocato, un medico, un consulente aziendale ha la competenza da trasmettere, ma spesso fatica a organizzarla in forma narrativa. I modelli AI aiutano a strutturare i capitoli, espandere i concetti chiave e mantenere la coerenza del tono su decine di migliaia di parole. Il risultato è un libro autentico, scritto con la voce dell'autore, completato in tempi molto più brevi. Chi vuole approfondire il metodo può leggere la

“Negli ultimi due anni abbiamo visto un cambiamento netto nel modo in cui i nostri autori arrivano al primo manoscritto”, dichiara Giacomo Bruno, fondatore di Bruno Editore e autore di 36 bestseller. “Chi usa l'AI in modo intelligente non produce un libro più artificiale, produce un libro più rifinito. La voce, l'esperienza, il metodo restano dell'autore. L'AI elimina il blocco della pagina bianca e accorcia i tempi.”

“Il libro scritto con l'AI funziona quando l'autore resta al centro”, precisa Bruno. “L'AI amplifica ciò che c'è già, non sostituisce la competenza. Un libro prodotto senza esperienza reale risulta generico, e il potenziale cliente lo percepisce immediatamente.”

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