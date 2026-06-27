Comunicato Stampa: Quanto Guadagna uno Scrittore di Libri? Analisi Completa

Ansa 27 giugno 2026 a

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C'è poi la categoria degli editori a pagamento, che obbligano l'autore ad acquistare fino a 1.000 copie del proprio libro per una spesa che può arrivare a 20.000 euro. Il 90% di questi editori non porta mai il libro in libreria: si limitano a inserire il titolo in un catalogo ISBN accessibile alle librerie, senza che il libro arrivi fisicamente sugli scaffali. Tra i libri che arrivano in libreria, il 60% non vende neanche una copia e finisce al macero. Un dato che rende questo modello ancora meno sostenibile per un professionista che vuole costruire autorità nel proprio settore.

Nel catalogo Bruno Editore sono documentati casi di professionisti in ambiti diversi, dalla formazione specialistica alla consulenza aziendale e al diritto tributario, che hanno generato fatturati rilevanti nei mesi successivi alla pubblicazione attraverso i clienti attratti dal libro, non dalle sue vendite dirette. Giacomo Bruno analizza nel dettaglio

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