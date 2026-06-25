Comunicato Stampa: CRV - AperiPesca sul Ponte 2026. Barbera (FdI): "Pesca come strumento di promozione del territorio"

Ansa 25 giugno 2026 a

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(Arv) Venezia, 25 giugno 2026 - Un ponte che unisce territori, comunità e tradizioni nel segno delle eccellenze agroalimentari venete. È stato presentato oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, dal consigliere regionale Claudia Barbera (Fratelli d'Italia), assieme al Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, l'evento ‘AperiPesca sul Ponte' 2026, una iniziativa promossa per valorizzare la pesca di Pescantina e Bussolengo I.G.P. e il patrimonio agricolo del territorio scaligero, attraverso un'esperienza che intreccia cultura, enogastronomia, turismo e socialità. La manifestazione si svolgerà sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 18 alle 24, trasformando il ponte tra Bussolengo e Pescantina in uno spazio simbolico di incontro e condivisione.

Sono intervenuti: Aldo Vangi, Sindaco del comune di Pescantina; Lisa Bonetti, assessore alle manifestazioni del comune di Pescantina; Gianluca Fugolo, Presidente della Fondazione ‘Prodotti Agricoli' di Bussolengo e Pescantina; Giacomo Sandrini, assessore all'agricoltura del comune di Pescantina; Giovanni Amantia, assessore all'agricoltura del comune di Bussolengo.

“Pescantina e Bussolengo sono due territori ricchi di storia, tradizioni e paesaggi che meritano di essere conosciuti e valorizzati – ha affermato il consigliere regionale Claudia Barbera - A unirli simbolicamente è anche una delle eccellenze più rappresentative della provincia di Verona, la pesca, un prodotto di qualità che racconta l'identità agricola e produttiva di questa parte del Veneto. Manifestazioni come ‘AperiPesca sul Ponte' consentono di mettere in rete amministrazioni, agricoltori, attività commerciali e associazioni, trasformando una tipicità del territorio in uno strumento di promozione culturale e turistica. Come Regione del Veneto, abbiamo il dovere di sostenere iniziative che valorizzano le nostre eccellenze e che contribuiscono ad attrarre nuovi visitatori, generando ricadute positive per l'economia locale e per l'intera comunità. Un evento che vede tre protagonisti: i comuni di Pescantina e Bussolengo, assieme alla Fondazione ‘Prodotti Agricoli'. Viene sviluppata una importante sinergia tra l'agricoltura, che custodisce il territorio, la cultura, che rappresenta una storia, e il turismo, capace di offrire un'opportunità di crescita.”

Il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha posto l'accento sul fatto che “questa iniziativa, che di anno in anno riscuote sempre più successo, è frutto della collaborazione tra le amministrazioni comunali di Pescantina e di Bussolengo, due comunità che si incontrano sul ponte grazie al frutto della pesca, una eccellenza che viene valorizzata dal lavoro e dalla fatica dai nostri produttori. Due comunità che vogliono offrire ai visitatori un'esperienza capace di racchiudere in sé storia, tradizioni, costumi, bellezza paesaggistica, nel segno di un prodotto di eccellenza, anche presentato sotto forma di aperitivo. Dobbiamo portare avanti una agricoltura di qualità, dando anche il giusto valore, il giusto prezzo, ai nostri prodotti: questa è un'operazione culturale che siamo chiamati a proporre ai consumatori. Invito tutti a essere presenti ad ‘AperiPesca sul Ponte 2026', sabato 4 e domenica 5 luglio.”

Aldo Vangi, Sindaco del comune di Pescantina, ha spiegato che “l'iniziativa rappresenta l'inizio di un percorso finalizzato a valorizzare la pesca, che racchiude in sé identità, storia, nonché l'economia locale. Le amministrazioni comunali di Pescantina e Bussolengo, assieme alla Fondazione ‘Prodotti Agricoli', stanno lavorando in modo sinergico per rafforzare una rete di relazioni, valorizzando così la pesca, declinandola sotto molteplici aspetti: agricolo, culturale e turistico.”

“Vogliamo sviluppare il senso di comunità attraverso la valorizzazione della pesca, coinvolgendo i giovani e le attività commerciali, le quali si sono impegnate a realizzare ricette a base di pesca che presenteranno il 4 luglio.”, ha detto Lisa Bonetti, assessore alle manifestazioni del comune di Pescantina.”

“Diamo valore al nostro territorio promuovendo la pesca: il mese di luglio segna l'inizio della stagione commerciale.”, ha affermato Gianluca Fugolo, Presidente della Fondazione ‘Prodotti Agricoli' di Bussolengo e Pescantina.

Valorizziamo la produzione della pesca, attraverso il marchio IGP, che ci sta dando grandi soddisfazioni – ha spiegato Giacomo Sandrini, assessore all'agricoltura del comune di Pescantina - Presenteremo una mostra fotografica sulla pesca e sui diversi marchi che si sono succeduti nel tempo, fino ai giorni nostri. Spero che i giovani si avvicinino a questa iniziativa per raccogliere il testimone dai produttori.”

Per Giovanni Amantia, assessore all'agricoltura del comune di Bussolengo, “la pesca rappresenta una produzione strategica per sostenere la nostra agricoltura, la nostra ristorazione, il turismo e la salute legata alla sana alimentazione. Ottima la sinergia tra Pescantina e Bussolengo con il ponte che unisce i due territori.”

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