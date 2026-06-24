Comunicato Stampa: Sesta commissione, turismo: audizioni delle OGD/DMO venete su struttura organizzativa e governance

Ansa 24 giugno 2026 a

a

a

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), si è riunita, oggi, per le audizioni sulla struttura organizzativa e sulla governance delle Ogd/Dmo venete, ovvero gli organismi costituiti a livello territoriale e riconosciuti dalla Regione del Veneto che riuniscono soggetti pubblici e privati per la gestione integrata delle destinazioni turistiche e la realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO