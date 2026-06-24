Comunicato Stampa: CRV - Bambini e adolescenti con disturbi psichiatrici in Veneto, (Pd): "Servizi insufficienti"

Ansa 24 giugno 2026 a

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Le consigliere regionali del Partito Democratico Chiara Luisetto, vicepresidente della Commissione sociosanitaria dell'assemblea legislativa veneta, Annamaria Bigon e Monica Sambo, componenti dem della stessa Commissione, sono intervenute oggi, nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale, sul tema “Presa in carico di bambini e adolescenti con disturbi psichiatrici in Veneto. Analisi dei dati relativi ai Servizi di Età Evolutiva e Neuropsichiatria Infantile”, argomento a proposito del quale sono intervenuti anche Paolo Rigon, già direttore UOC materno infantile età evolutiva e famiglia, e Margherita Miotto, già consigliera regionale, attraverso una ricognizione dei dati regionali riguardanti l'organizzazione dei servizi, il personale disponibile, i volumi di attività e la capacità di risposta ai bisogni emergenti di bambini, adolescenti e famiglie. Presenti in sala stampa anche il presidente della Quarta commissione, Gianpaolo Trevisi (Pd), e il consigliere dem, Antonio Dalla Pozza.

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