Comunicato Stampa: Via libera a nomine per Commissioni provinciali per determinazione indennità espropriazione

Ansa 23 giugno 2026 a

a

a

Il Consiglio regionale del Veneto, al termine della seduta odierna, ha eletto Emanuele Boetto, Alessandro Isatti e Fabio Livieri quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione per la determinazione delle indennità di espropriazione della Città metropolitana di Venezia; di seguito, Gianni Rossi, Paolo Franceschetti e Sara Sturaro sono stati designati quali esperti dell'analoga Commissione della provincia di Rovigo, mentre per la provincia di Padova sono stati eletti Maurizio Antonini, Alberto Prevedello e Nicolas Nauva. Infine, per la provincia di Verona sono stati eletti Daniele Marchi, Elisa Adami e Federico Molinari, mentre, per la provincia di Vicenza, sono stati eletti Erika Rozzaniga, Andrea Aloia e Valentina Pigato.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO