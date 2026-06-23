Comunicato Stampa: Matteo Di Nicola lancia il Bestseller “Forza Olistica”

Ansa 23 giugno 2026 a

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Milano, 23.06.2026 – Capita a molti di noi di convivere con un dolore fisico o emotivo che ritorna sempre nel tempo. Questo accade quando proviamo a spegnere il dolore invece di ascoltarlo: una pillola per farlo passare, distrazioni per non sentire, razionalizzazioni per andare avanti. La buona notizia? Smettere di considerarlo come un nemico e iniziare a vederlo come un messaggio che il corpo ci sta mandando è la chiave per ritrovare il proprio benessere psico-fisico.

Per tutti coloro che desiderano imparare a comprendere meglio i segnali del proprio corpo ma non sanno come fare, esce oggi il libro di

“Il mio libro accompagna il lettore in un viaggio alla scoperta del linguaggio del corpo e del legame tra esperienze vissute, emozioni e sintomi fisici” afferma

Come afferma lo stesso autore, il proprio percorso professionale nasce da ferite profonde a cui, nel tempo, ha sentito il bisogno di dare un senso. Da qui l'importanza di far emergere un concetto fondamentale: trasformare le proprie ferite in risorse capaci di far emergere la propria forza interiore è possibile.

“Questo manuale non è un libro teorico, ma una vera e propria guida pratica da utilizzare concretamente nei momenti di smarrimento e difficoltà” incalza

“Ho scelto

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