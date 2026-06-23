Comunicato Stampa: CRV - Ok a contributi a comuni in aree svantaggiate di montagna. Sentiti i sindaci del Portogruarese

Ansa 23 giugno 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 23 giugno 2026 - La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), ha sentito oggi, in audizione, il comitato spontaneo “Tavolo delle idee per Rizza unita” in ordine al progetto di legge n. 68, di iniziativa della Giunta, relativo alla variazione delle circoscrizioni comunali dei comuni di Verona, Villafranca di Verona e Castel d'Azzano, in provincia di Verona, per l'aggregazione della frazione di Rizza al comune di Villafranca di Verona. La proposta legislativa è già stata illustrata nel corso delle sedute precedenti, alle quali hanno partecipato anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO