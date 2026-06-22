Comunicato Stampa: Experian: per i nati all'estero mutui a +6,9%, in controtendenza rispetto al mercato. BNPL a +54%
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Mentre le richieste di mutuo della popolazione complessiva calano a maggio 2026 del
Sono questi alcuni dei dati principali del Rapporto sul Credito Italiano di
“Il mercato del credito italiano sta diventando sempre più articolato, e la capacità di leggerlo per segmenti specifici è diventata una competenza chiave per gli istituti finanziari” spiega
A livello generazionale, il trend segue quello del mercato complessivo. A guidare la crescita delle richieste sono
Geograficamente, le richieste si concentrano al
A livello generazionale,
A guidare la crescita annua sono ancora una volta le generazioni più giovani:
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