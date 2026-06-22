Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: "Con Vito Monaco, se ne va professionista: vita dedicata al giornalismo"
Ansa
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È mancato il giornalista Vito Monaco. Presidente Zaia: “Se ne va un professionista che ha dedicato la vita al giornalismo. Vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Canale Italia”
(Arv) Venezia, 22 giugno 2026 – “Con la scomparsa di Vito Monaco perdiamo un giornalista che ha dedicato tutta la sua vita all'informazione, con passione, tenacia e una presenza costante nel racconto dell'attualità veneta e nazionale”.
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