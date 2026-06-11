Comunicato Stampa: Experian: BNPL a +40% a/a, con ticket medio a €177 (+25,1%) e boom tra gli over-80 (+62%)

Ansa 11 giugno 2026 a

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A maggio 2026, il

Un elemento, questo, che accomuna i principali prodotti: gli importi medi crescono anche sui

Buona performance anche per i

“I dati di maggio evidenziano come il mercato del credito stia evolvendo verso un modello sempre più segmentato e inclusivo, in cui coesistono dinamiche apparentemente divergenti ma in realtà complementari. Da un lato, strumenti come il Buy Now Pay Later stanno ampliando la propria base di utilizzo, raggiungendo in modo sempre più trasversale tutte le fasce della popolazione, incluse quelle più mature. Dall'altro, il mercato dei mutui, pur in una fase di rallentamento, mostra segnali di vitalità nei segmenti più dinamici della società, come i più giovani e i nuovi italiani. Questi elementi segnalano un cambiamento profondo delle dinamiche del mercato: il credito non segue più modelli uniformi, ma si adatta a bisogni, comportamenti e capacità di spesa sempre più differenziati. È quindi necessario che gli istituti finanziari si dotino degli strumenti adatti ad intercettare queste nuove dinamiche in continuo cambiamento per ampliare l'accesso al credito e rimanere competitivi”, spiega

Un dato significativo riguarda la diffusione generazionale: i

Una dinamica complementare emerge dai

A livello geografico emergono segnali di vitalità: il

Un dato particolarmente significativo riguarda i nati all'estero. In un mercato in contrazione, le richieste di mutuo dei “

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