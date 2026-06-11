Comunicato Stampa: CamminAvis - Metti il cuore in movimento', domenica 14 giugno, Giornata Mondiale Donatore sangue

Ansa 11 giugno 2026 a

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Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo Eric Pasqualon (Unione di Centro) ha presentato ‘CamminAvis - Metti il cuore in movimento', una passeggiata ludico-motoria a passo libero per le vie di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, che si svolgerà domenica 14 giugno, alle 20.30, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di sangue, lungo un percorso di 5 km, aperto a tutti, grandi e piccoli.

“Le istituzioni aprono le proprie porte a chi, ogni giorno, contribuisce concretamente a mantenere aperte quelle della speranza e della salute per migliaia di cittadini. È questo il significato della partecipazione alla manifestazione ‘CamminAVIS – Metti il cuore in movimento', promossa dall'AVIS Comunale di Carmignano di Brenta e Camazzole in collaborazione con il Comitato Gemellaggio Albbruck-Carmignano e con il patrocinio del Comune.”

Il Presidente Avis Carmignano, Antonio Giachin, ha spiegato che “la nostra missione è promuovere una cultura della salute e stili di vita sani. Prevenzione e donazione devono sempre camminare assieme: chi dona, compie una scelta di grande civiltà, ma per farlo deve essere in salute, ed è quindi fondamentale fare movimento e curare l'alimentazione. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di sangue, che verrà celebrata domenica 14 giugno, vogliamo lanciare l'appello di donare sangue e plasma, anche attraverso l'organizzazione della ‘CamminAvis', una passeggiata serale aperta a tutti, inclusiva. Chi parteciperà, farà del bene a sé stesso e al proprio organismo: prendersi cura della propria salute significa prepararsi, un giorno, a donare sangue e plasma a una persona bisognosa, anonima. Questo è lo spirito che ci anima. E in questo momento, abbiamo bisogno soprattutto di plasma.”

“Donare sangue contribuisce a salvare vite umane ed è un gesto anonimo, volontario e altruistico. I nostri ospedali hanno molto bisogno di sangue e di plasma - ha ricordato la dottoressa Martina Pezzella – Possono donare soggetti, in buona salute, dai 18 ai 65 anni e, se ricorrono determinate condizioni, anche fino ai 70. Il donatore è sottoposto a uno screening periodico e donare periodicamente il sangue fa bene alla salute: è scientificamente provato.”

Francesco Securo, assessore comunale di Carmignano di Brenta, con delega alle associazioni e al volontariato, ha portato i saluti del Sindaco, Elisa Paiusco, e ha evidenziato che “questa iniziativa vuole promuovere il valore del dono, semplice ma straordinario, dato che chi dona dedica agli altri una parte di sé stesso, senza chiedere nulla in cambio. Ringrazio Avis e tutti i volontari che tengono alto il valore della solidarietà. Come amministrazione comunale, siamo a fianco di tutte le associazioni di volontariato.”

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