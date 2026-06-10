Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione, ok ad attività Osservatorio sulla violenza contro le donne

Ansa 10 giugno 2026 a

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(Arv) Venezia, 10 giugno 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha espresso, a maggioranza, senza voti contrari, la presa d'atto della rendicontazione n. 30 “Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne. Relazione sull'attività, anno 2025”.

È stato espresso all'unanimità parere favorevole, con due richieste di modifica del testo, sulla delibera della Giunta regionale (PAGR n. 19) “Requisiti, criteri e modalità di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità e relativa gestione”, la cui trattazione era iniziata nella precedente seduta, dopo l'illustrazione fatta dall'assessore Roma.

Infine, dopo l'illustrazione da parte dell'assessore Paola Roma, supportato dalla Direzione regionale Servizi Sociali, è stata espressa all'unanimità la presa d'atto della rendicontazione n. 29 “Relazione al Consiglio regionale sull'applicazione della Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, ‘Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale', anno 2025.

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