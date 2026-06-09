Comunicato Stampa: Mirco Cecchinato lancia il Bestseller “Vendi Casa In Un Giorno”

Ansa 09 giugno 2026 a

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Milano, 09.06.2026 – In Italia, ogni anno, migliaia di trattative immobiliari rallentano o si interrompono per mancanza di chiarezza documentale. Una planimetria non aggiornata, un documento introvabile, una modifica fatta anni fa e mai comunicata: basta un dettaglio emerso nel momento sbagliato per trasformare una vendita quasi fatta in settimane di incertezze e richieste di sconto. Eppure, nella maggioranza dei casi, questi problemi sono prevedibili e quindi evitabili: tutto sta nel seguire una strategia chiara.

Esce oggi per

“Ho visto case bellissime soffrire sul mercato per motivi banali e immobili di modesto valore diventare vendibili grazie a un approccio metodico” spiega

Come precisa lo stesso autore, il metodo condiviso nel libro nasce da più di quarant'anni di lavoro sul campo come geometra professionista, a contatto quotidiano con abitazioni, palazzi, edifici artigianali e industriali.

“Questo è un manuale che risolve un problema reale che riguarda chiunque venda o compri casa” osserva

“Il team di

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