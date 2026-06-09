Comunicato Stampa: CRV - Approvata mozione su progetto Grave di Ciano lungo il Piave (TV)

Ansa 09 giugno 2026 a

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(Arv) Venezia, 9 giugno 2026 - Il Consiglio regionale del Veneto, nelle fasi conclusive della seduta odierna, ha approvato all'unanimità la mozione n. 77, illustrata dalla consigliera Sonia Brescacin (Gruppo misto), sulle opere previste sul sito delle Grave di Ciano, a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, lungo il fiume Piave, e con la quale si chiede che la Giunta regionale istituisca, previa stipula di un'apposita intesa, un Tavolo tecnico straordinario e multidisciplinare finalizzato alla creazione di un luogo di confronto e di concertazione sulla progettazione delle casse di espansione sulle Grave di Ciano, un Tavolo che consenta di valutare in maniera approfondita la sicurezza idrogeologica e tutti i possibili interventi lungo l'intero alveo del Piave, le migliori tecniche per garantire la tutela di persone, beni e attività, nonché la salvaguardia del sito.

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