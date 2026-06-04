Comunicato Stampa: CRV - Prosegue l'esame dei progetti di legge su Piccole produzioni locali e agricoltura verticale

Ansa 04 giugno 2026 a

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Proseguiti i lavori della Terza Commissione: esame testi normativi Pdl n. 74 “Disposizioni per il potenziamento e la gestione del progetto ‘Piccole produzioni locali (PPL) venete' e riconoscimento del ruolo del Consorzio PPL” e Pdl n. 6 “Misure a sostegno dell'agricoltura verticale. Modifica della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ‘Nuove norme per gli interventi in agricoltura'”

(Arv) Venezia, 4 giugno 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole all'unanimità dei presenti, in merito al parere alla Giunta regionale n. 32 “Bando per la presentazione delle domande di contributo per il settore apicoltura per l'annualità FEAGA 2027. Sottoprogramma regionale per l'apicoltura 2023/2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021, Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 novembre 2022 n. 614768 e ss.mm.ii; Al quarto punto all'ordine del giorno, la Commissione ha proseguito nell'esame del testo normativo del Progetto di legge regionale n. 74 d'iniziativa del Consigliere Barbisan “Disposizioni per il potenziamento e la gestione del progetto “Piccole produzioni locali (PPL) venete” e riconoscimento del ruolo del Consorzio PPL”. In sintesi, il progetto “Piccole produzioni locali (PPL) venete”, iniziato nel 2007, rappresenta da anni, un'esperienza consolidata nel territorio regionale. L'obiettivo è favorire l'integrazione del reddito agricolo e preservare produzioni tipiche, spesso legate a contesti territoriali marginali o a rischio di abbandono, e proprio per questo, consentire agli imprenditori agricoli e ittici di trasformare e commercializzare limitati quantitativi di prodotti alimentari, nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza alimentare, in un'ottica anche di portare i turisti a conoscere i prodotti tipici locali. La proposta di legge affida a Veneto Agricoltura, con il Consorzio PPL venete, la funzione di assistenza tecnica, formazione, promozione, sviluppo del paniere dei prodotti PPL e sperimentazione; Al quinto punto all'ordine del giorno, la Commissione ha proseguito nell'esame del Progetto di legge regionale n. 6 d'iniziativa dei consiglieri Rigo, Conte, Corazzari, Szumski, Mosco e Vianello “Misure a sostegno dell'agricoltura verticale. Modifica della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ‘Nuove norme per gli interventi in agricoltura'”. Di fatto, un testo normativo, ampiamente trattato nella precedente Legislatura e ripreso nell'attuale XII Legislatura.

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