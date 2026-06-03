Comunicato Stampa: Prima commissione approva proposte candidatura a Corte dei conti,Veneto Casa e Commissioni Espropri

Ansa 03 giugno 2026 a

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La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), ha dato oggi il proprio via libera, all'unanimità, alle proposte di candidatura per la designazione di un componente aggiuntivo della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, di un componente in rappresentanza della Regione del Veneto del Comitato consultivo Fondo Immobiliare Etico “Veneto Casa”, nonché di tre esperti, in materia di agricoltura e foreste, per ciascuna delle Commissioni per la determinazione dell'indennità di espropriazione di Città metropolitana di Venezia e delle province di Vicenza, Rovigo, Padova e Verona.

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