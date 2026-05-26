Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, via libera a Pdl per permanenza delle persone con disabilità nel mondo del lavoro

Ansa 26 maggio 2026 a

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Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità il progetto di legge n. 4 - illustrato in aula dal primo firmatario, il vicecapogruppo Filippo Rigo (Lega-LV), correlatrice, la consigliera Monica Sambo (Partito Democratico) - che propone interventi a favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, con particolare riguardo alla necessità di garantire continuità lavorativa qualora le persone con disabilità fossero soggette a un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all'invecchiamento fisiologico, al fine di evitarne l'ulteriore marginalizzazione sociale.

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