Comunicato Stampa: Insediato il Consiglio delle Autonomie locali della XII legislatura
Ansa
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“Il Consiglio delle Autonomie locali non è un adempimento formale, ma un luogo vero di confronto. È il tavolo in cui la Regione incontra chi ogni giorno amministra i territori, ascolta i cittadini, affronta i problemi concreti delle comunità. Qui arrivano le voci dei Comuni, delle Province, della Città metropolitana, della montagna, dei piccoli Comuni: in una parola, arrivano le voci delle comunità del Veneto”.
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