Comunicato Stampa: Morte di Carlo Petrini

Ansa 22 maggio 2026 a

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“È una notizia che non avrei mai voluto leggere. Carlo Petrini, per tutti Carlin, non è stato soltanto il fondatore di Slow Food: è stato una delle grandi coscienze civili del nostro Paese, un uomo capace di cambiare il modo in cui guardiamo al cibo, alla terra, ai prodotti, ai territori e alle comunità che li custodiscono”.

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