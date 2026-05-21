Comunicato Stampa: CRV - Prosegue esame del testo unificato dei progetti di legge in materia di commercio

Ansa 21 maggio 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 21 maggio 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione ha proseguito l'esame al testo unificato progetti di legge regionale numero: 11, d'iniziativa del consigliere Marcato “Disciplina delle attività di commercio nella regione del Veneto”; 19, d'iniziativa dei Consiglieri Ostanel, Cunegato, Galeano e altri “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto”; 34, d'iniziativa dei consiglieri Rigo, Mosco, Vianello e altri “Istituzione della Carta di servizio e della attestazione annuale e realizzazione di un sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni”; 60, d'iniziativa dei consiglieri Corazzari, Bedin, Martini e altri “Valorizzazione del commercio su aree pubbliche e istituzione dell'albo regionale degli ambulanti storici del Veneto”; 71, d'iniziativa della Giunta regionale “Disciplina del settore commercio nella Regione del Veneto”; Al quarto punto all'ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole, all'unanimità dei presenti, in ordine al Progetto di legge regionale n. 13 d'iniziativa dei Consiglieri Bozza, Patron, Maltauro e altri “Istituzione dell'Osservatorio Olivicolo Veneto”. Nel pomeriggio, alle 14,30, è prevista la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO