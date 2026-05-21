Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia a Montebelluna, all'apiario didattico del progetto “Cave Amiche delle Api"

Ansa 21 maggio 2026 a

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(Arv) Venezia, 21 maggio 2026 - “Le api non sono soltanto un simbolo gentile della natura: sono uno degli ingranaggi fondamentali della vita sul pianeta. Senza api, senza impollinazione, si indebolisce l'intero ecosistema: la biodiversità, l'agricoltura, la qualità del cibo, l'equilibrio stesso dei nostri territori. Per questo il progetto ‘Cave Amiche delle Api' è molto più di una bella iniziativa ambientale: è un messaggio culturale, educativo e civile”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenendo questa mattina a Montebelluna all'inaugurazione del nuovo apiario didattico realizzato nell'ambito del progetto “Cave Amiche delle Api”, promosso dall'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto insieme all'Albo Cavatori del Veneto. Presenti al taglio del nastro anche i consiglieri regionali Riccardo Barbisan, capogruppo di Lega - Liga veneta, e Claudio Borgia, capogruppo di Fratelli d'Italia, gli studenti delle scuole del territorio e i rappresentanti del Comune di Montebelluna.

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