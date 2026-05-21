Comunicato Stampa: CRV - Presentato ‘White Party- Music, food, drink' del 6 giugno, a Busco di Ponte di Piave (TV)

Ansa 21 maggio 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 21 maggio 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, Matteo Baldan, Vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, ha presentato l'evento ‘White Party- Music, food, drink', in programma sabato 6 giugno, dalle 17.30, a Villa Giustiniani Tonon, a Busco di Ponte di Piave (TV). Un aperitivo, dal tramonto fino a tarda notte in villa, con area dedicata ai bambini. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza a Protection4kids per la costruzione di un orfanatrofio in Uganda. Sono intervenuti: Marco Zecchinel, imprenditore e Presidente di Confapi Venezia, Elia Stevanato, Presidente Giovani Confapi Venezia e componente di ‘Protection for Kids', Andrea Baggio, co-fondatore di ‘Protection for Kids', e Annachiara Sarto, co-fondatore e responsabile di ‘Protection for Kids'.

Il Vicecapogruppo Matteo Baldan ha invitato tutti a essere presenti “sabato 6 giugno, a Villa Giustiniani Tonon, a Busco di Ponte di Piave, a partire dalle 17.30 per partecipare a una iniziativa benefica che vuole raccogliere quanti più fondi possibile per aiutare ‘Protection for Kids' a costruire un orfanatrofio in Uganda. L'iniziativa è frutto della sinergia tra associazioni e rappresentanze di categoria. Tra le maggiori anime dell'evento, cito Confapi Venezia e Treviso. Sottolineo che ‘White Party- Music, food, drink' è stato ispirato dall'esperienza vissuta in prima persona dai volontari. Spero che possa muovere le coscienze di sempre più persone, coinvolgendole in uno scopo nobile. Anche perché il volontariato è l'unico mestiere il cui stipendio è la felicità, e aiuta a stare bene.”

Elia Stevanato, imprenditore, Presidente di Giovani Confapi Venezia e componente di ‘Protection for Kids', ha raccontato di essere entrato “come sponsor nell'associazione. Sono quindi stato invitato in missione e ho così potuto toccare con mano le sofferenze e i bisogni dei bambini che vivono in Uganda. Cerchiamo di costruire una scuola, un orfanatrofio per una settantina di piccoli ugandesi: desideriamo regalare loro un futuro diverso.”

“Vogliamo innovare il modo di fare beneficenza – ha affermato Andrea Baggio, imprenditore, co-fondatore di ‘Protection for Kids' – La nostra volontà è portare gli imprenditori, o chi dona, in generale, in missione con noi, per far loro vedere direttamente come vengono investiti i finanziamenti. Passare qualche giorno fuori dal confort quotidiano, cambia totalmente la prospettiva con cui ci si approccia alla vita.”

Annachiara Sarto, co-fondatore e responsabile di ‘Protection for Kids', ha spiegato che “Protection for Kids è un'organizzazione che vuole mettere al centro i bambini e le bambine in Italia e a livello internazionale. Siamo una realtà veneta, nata a Castelfranco Veneto. Sette anni fa, siamo partiti con un sogno: contrastare la tratta dei minori, il crimine con il tasso più elevato di crescita al mondo, ora perpetrato in gran parte online, dove noi siamo presenti. Abbiamo alle spalle 10.459 storie di persone che abbiamo aiutato. La nostra missione è nata da incontri, da relazioni, da richieste di collaborazione: a gennaio 2020, siamo stati coinvolti per costruire uno spazio accessibile per i bambini e le bambine in Uganda, Paese dove è molto problematico accedere perfino all'acqua pulita. Ricordo che l'intero ricavato da ‘White Party- Music, food, drink' andrà per la costruzione di un orfanatrofio in Uganda.”

“Non abbiamo timore di fare le cose, forti dei nostri valori di piccole e medie imprese private – ha detto Marco Zecchinel, imprenditore e Presidente di Confapi Venezia - Cerchiamo di avvicinare alle istituzioni le migliori risorse del Terzo Settore e del mondo imprenditoriale per cercare di cambiare le cose. E i bambini sono la parte più debole: faremo tutto il possibile per sostenere ‘Protection for Kids'.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO