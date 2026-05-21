Comunicato Stampa: CRV - AperiCuore 2026. Mosco (Stefani Presidente): "Per i giovani, esperienze vere e incontri reali"

Ansa 21 maggio 2026 a

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(Arv) Venezia, 21 maggio 2026 - Oggi, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Eleonora Mosco (Stefani Presidente) ha presentato AperiCuore 2026, il festival sociale-benefico promosso da AperiGiovani APS che dal 28 maggio al 1° giugno coinvolgerà i territori di Scorzè, Trebaseleghe, Martellago e Noale.

Nel corso della conferenza stampa, è stato illustrato il programma dell'edizione 2026, dedicata ai temi del disagio giovanile, della disabilità, dell'inclusione e della partecipazione attiva, attraverso cinque giornate di eventi, attività sociali, laboratori, spettacoli e momenti di sensibilizzazione rivolti a famiglie, giovani e associazioni del territorio.

“Un ringraziamento sentito va a Lucrezia Mazzonetto, presidente di AperiGiovani APS, ai Sindaci e ai rappresentanti istituzionali presenti, alle associazioni, agli sponsor, ai volontari e a tutte le realtà territoriali che contribuiscono alla realizzazione di questo progetto – ha dichiarato il consigliere regionale Eleonora Mosco – Un grazie speciale anche ai tanti giovani che ogni anno rendono possibile AperiCuore con il loro entusiasmo, la loro energia e la volontà concreta di costruire qualcosa di bello e utile per gli altri.”

Mosco ha sottolineato come AperiCuore rappresenti “la risposta concreta di una generazione che troppo spesso viene raccontata come distante e disinteressata”. “I ragazzi di AperiGiovani – ha evidenziato – hanno scelto di smentire questa narrazione con i fatti, trasformando il proprio tempo libero in impegno, solidarietà e partecipazione attiva.”

Nel suo intervento, il consigliere regionale ha richiamato anche il tema del disagio giovanile, sottolineando come “accanto alle fragilità e alle difficoltà che molti ragazzi vivono oggi, esista anche una parte sana e propositiva del mondo giovanile che sceglie di costruire relazioni, creare occasioni di incontro e mettersi a disposizione della comunità.”

Mosco ha quindi ripreso le parole del Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani: “I giovani hanno bisogno di esperienze vere e incontri reali”. “Ed è esattamente ciò che rappresenta AperiCuore – ha aggiunto – Una comunità autentica, un luogo di aggregazione positiva dove il divertimento si accompagna alla sicurezza, la musica diventa occasione di socialità sana e il tempo libero si trasforma in crescita personale e responsabilità”.

Particolare attenzione sarà dedicata alla giornata del 28 maggio, incentrata sulla disabilità, che vedrà la partecipazione di oltre 500 persone con disabilità insieme a operatori e studenti delle scuole primarie, coinvolti in laboratori inclusivi, attività di mototerapia, pet-therapy e momenti di condivisione.

“Questa manifestazione dimostra come il volontariato giovanile possa diventare una straordinaria forza sociale capace di generare inclusione, appartenenza e comunità – ha concluso Mosco – Il patrocinio della Regione del Veneto rappresenta non solo un riconoscimento, ma un preciso impegno istituzionale a sostenere e accompagnare esperienze come questa, che costituiscono un valore autentico per tutto il territorio.”

Erano presenti alla conferenza stampa: Micaela Faggiani, giornalista professionista; Lucrezia Mazzonetto, presidente di AperiGiovani APS; Antonella Zoggia, Sindaco del Comune di Trebaseleghe; Andrea Saccarola, Sindaco del Comune di Martellago; il consigliere regionale Alessio Morosin, delegato dal Sindaco di Noale; Federico Michielan, assessore comunale di Scorzè; Giulia Sartor, Sara Casarin, Riccardo Benin, Andrea Mazzonetto e Angela Bosello in rappresentanza di AperiGiovani APS.

Alessio Morosin ha portato i “saluti del Sindaco di Noale, Stefano Sorino, che condivide questa bella iniziativa. Quando si parla di sociale, pensiamo sempre alla marginalità; eppure, i ragazzi di AperiGiovani hanno rovesciato questo stigma negativo, approntandolo di valori e di bellezza, a fianco delle persone con fragilità. E ricordo che la nuova Giunta regionale, capeggiata da Alberto Stefani, ha posto il sociale al centro dell'agenda politica.”

Il consigliere regionale Morena Martini (Stefani Presidente), con delega alle politiche giovanili, ha sottolineato che “il nostro impegno è a favore delle nuove generazioni: non tagliamo nastri di opere importanti, ma abbiamo la pretesa di raggiungere il traguardo di un Veneto proiettato nel futuro.”

Lucrezia Mazzonetto, Presidente di AperiGiovani, ha ricordato che “la nostra è un'associazione che coinvolge i giovani con l'obiettivo di sensibilizzarli e di avvicinarli alle tematiche sociali e al mondo del volontariato, visto non come una perdita di tempo, ma come una vera occasione di crescita e di arricchimento personale. Quest'anno, “AperiCuore' sarà a Scorzè, dal 28 maggio al 1° giugno: proporrà numerose iniziative dedicate all'inclusione, alla solidarietà e alla sicurezza. Il 28 maggio si terrà la Giornata dedicata alla disabilità: parteciperanno 550 persone con disabilità insieme ai loro operatori e a 150 studenti delle scuole Primarie, che avranno la possibilità di condividere esperienze e attività attraverso 25 laboratori. Un appuntamento patrocinato anche dalla Camera dei Deputati. Sabato 30 maggio, spazio ai ‘Giochi Senza Frontiere', che coinvolgeranno le associazioni dei territori di Martellago, Noale, Trebaseleghe e Scorzè in un momento di aggregazione e divertimento. Domenica 31 maggio, sarà la volta del progetto ‘Guidabilità', che offrirà alle persone con disabilità l'emozione di salire su auto da corsa. In programma anche il circo sociale, un'attività che coinvolge persone con disabilità, bambini e famiglie attraverso discipline circensi e spettacoli inclusivi. Lunedì 1° giugno, infine, in collaborazione con la Federazione Motociclistica del Veneto, si parlerà di sicurezza stradale con attività dedicate a bambini e ragazzi, con prove pratiche su minimoto e momenti di sensibilizzazione rivolti ai più giovani. L'invito è quello di partecipare non solo alle attività serali, pensate per offrire occasioni di svago e socialità, ma anche a tutte le iniziative giornaliere che hanno un forte impatto sociale sul territorio e permettono di conoscere da vicino i progetti e le realtà coinvolte da ‘AperiCuore'. Fino ad oggi abbiamo raccolto 200 mila. Quanto verrà ricavato dall'evento servirà per finanziare tre progettualità: ‘Terra Libera Tutti' di Scorzé, che porta avanti un progetto di co- housing; il progetto Arcobaleno, dedicato alla salute mentale; il sostegno ad ADMO, l'associazione dei donatori di midollo osseo, per l'acquisto di un laboratorio mobile finalizzato a sensibilizzare i giovani a iscriversi nell'apposito Registro donatori.”

L'assessore comunale di Scorzè, Federico Michielan, ha spiegato di aver colto in “AperiCuore qualcosa di nuovo e di importante per il nostro territorio; un evento capace di dialogare con diverse realtà associative locali. Sono i giovani che prendono l'iniziativa per fare qualcosa di concreto e di importante per i loro coetanei.”

Antonella Zoggia, Sindaco del comune di Trebaseleghe, ha ricordato di aver “visto nascere questa associazione di giovani: siamo orgogliosi di questo. I nostri ragazzi hanno creato un gruppo che aiuta loro stessi a essere parte della società, a intessere relazioni e ad arricchire la propria vita. Tutta la comunità è stata coinvolta, non solo per AperiCuore, ma anche per tante altre attività capaci di creare comunità.”

Andrea Saccarola, Sindaco del comune di Martellago, collegato da remoto, ha posto l'accento sugli “importanti valori a cui si ispira AperiCuore, nel segno della solidarietà. Scorzé si trasformerà nella capitale dei giovani e vedere il logo del nostro comune ci onora. Sappiamo che la Regione del Veneto, e il Presidente Stefani in particolare, ci sono vicini e ciò ci fa ovviamente molto piacere.”

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