Comunicato Stampa: Miguel A. Scordamaglia lancia il suo nuovo Bestseller

Ansa 19 maggio 2026 a

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Milano, 19.05.2026 – Ci sono momenti nella vita in cui ci accorgiamo che non è il denaro a definire la nostra serenità, ma il modo in cui ci relazioniamo ad esso. Possiamo avere successo economico e sentirci comunque insoddisfatti, oppure vivere con equilibrio anche con risorse più contenute. Per questo diventa essenziale riconoscere le emozioni che guidano le nostre decisioni finanziarie, imparando a considerare la tecnologia come una risorsa utile per questo fine.

Per tutti coloro che desiderano sviluppare una maggiore consapevolezza nella gestione del denaro ma non sanno da dove iniziare, esce oggi il libro di

“Il mio libro non è un manuale tecnico, ma un percorso per imparare a gestire il denaro con maggiore chiarezza, integrando mente razionale ed emozioni” spiega

Secondo l'autore, ogni scelta finanziaria riflette un aspetto del nostro mondo interiore: comprendere questa connessione aiuta a ridurre l'ansia legata al denaro e a prendere decisioni più coerenti con i propri obiettivi.

“Dopo trent'anni nel mondo delle imprese e della finanza,

“Ho deciso di affidarmi a

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