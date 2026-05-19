Comunicato Stampa: CRV - Presentata legge su aggregazione della frazione di Rizza al comune di Villafranca di Verona

Ansa 19 maggio 2026 a

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(Arv) Venezia, 19 maggio 2026 - Presentato oggi, durante la seduta della Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, il disegno di legge n. 68, d'iniziativa dell'amministrazione comunale di Villafranca di Verona - presente con il sindaco, Roberto Dall'Oca - che mira alla variazione delle circoscrizioni comunali di Verona, Villafranca di Verona e Castel D'Azzano mediante l'unificazione della frazione di Rizza al comune di Villafranca, con distacco dai comuni di Castel d'Azzano e Verona. Si tratta di un'iniziativa legislativa fondata sull'articolo 133 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza sulla modifica delle circoscrizioni comunali - nel caso del Veneto, si tratta della legge regionale n. 25/1992 - subordinandola all'esito favorevole della consultazione delle popolazioni interessate. L'esame del disegno di legge è destinato a proseguire nel corso delle prossime sedute, sentendo anche i soggetti istituzionali interessati e i portatori d'interesse.

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