Comunicato Stampa: CRV - Audizioni su progetto di legge per valorizzare le barche storiche tipiche dell'alto Adriatico

Ansa 19 maggio 2026 a

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(Arv) Venezia, 19 maggio 2026 - La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha sentito in audizione i portatori d'interesse e i soggetti istituzionali, in relazione al progetto di legge n. 9, a prima firma del consigliere regionale dem, Jonatan Montanariello, che mira alla tutela, alla valorizzazione e al censimento delle barche storiche tipiche, con particolare riguardo alla zona dell'alto Adriatico e che si trova, attualmente, in fase istruttoria.

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