Comunicato Stampa: Leonardo Vescovo: ecco come raggiungere la libertà finanziaria in “età giovane”

Ansa 15 maggio 2026 a

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Milano, 15.05.2026 –

Fin da subito ho capito che volevo qualcosa in più dalla vita. Dopo anni nella vendita e nel settore assicurativo, nel 2018 ho trasformato la passione per le crypto e la blockchain in un percorso imprenditoriale fatto di startup, investimenti e consulenza. Negli anni ho raccolto oltre 700.000€ di capitali, venduto milioni in servizi e imparato ancor di più dagli errori e dai fallimenti. Oggi mi occupo di strategia, fintech e imprenditoria mettendo al primo posto il mio tempo e la famiglia. Sul mio sito,

Tutto sta nel seguire il metodo, di cui parlo nel mio manoscritto, che nasce da un'idea semplice: la maggior parte delle persone lavora tutta la vita per mantenere uno stile di vita che in realtà non le rende felici. A me è successa la stessa cosa, fino a quando ho iniziato a eliminare tutto ciò che mi toglieva tempo, energia e libertà, costruendo entrate più intelligenti e sostenibili. Per questo motivo, oggi aiuto imprenditori e professionisti a riorganizzare soldi, lavoro e tempo per smettere di vivere in funzione delle spese.

Il beneficio principale è di tempo, mentale e decisionale. Chi arriva da me spesso sente il peso costante delle responsabilità, delle scadenze e di un ritmo che non riesce più a sostenere. Attraverso il mio metodo, troviamo il modo per ridurre gli sprechi, creare nuove entrate e costruire automatismi che alleggeriscono la pressione quotidiana.

Per molti rappresenta un punto di svolta, perché non va a migliorare solo il conto in banca, ma il modo in cui vivono ogni giornata. Lavoriamo sulla causa del problema, non solo sui sintomi: eliminiamo sprechi di denaro, tempo ed energie costruendo un sistema meno dipendente dalla presenza continua della persona. La strategia sta proprio qui: creare entrate, automatismi e scelte che riducono la pressione costante. Il cambiamento più forte, inoltre, è mentale: quando si riesce a innescare, cambia completamente il modo di vivere sia il lavoro che le giornate.

Il mio non è un percorso motivazionale o teorico. Porto esperienza reale, fatta di aziende costruite, errori pagati sulla pelle e cambiamenti concreti nella vita quotidiana. Proprio per questo scelgo di seguire solo un paio di persone ogni anno, perché il lavoro è molto pratico e personalizzato. Non mi interessa vendere numeri o corsi di massa: mi interessa aiutare chi è davvero disposto a cambiare approccio e riprendersi il controllo della propria vita.

Il libro di

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