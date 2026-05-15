Comunicato Stampa: Industria Felix, in Campania premiate  le 86 imprese più competitive e affidabili

Ansa 15 maggio 2026 a

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Sono 86 le imprese con sede legale in Campania più competitive e affidabili che hanno ottenuto ieri, giovedì 14 maggio, a Napoli, a Città della Scienza, il premio Industria Felix, giunto alla 71ma edizione, 9a edizione regionale. La provincia più premiata è stata quella di Napoli con 37 imprese, seguita da Salerno (20), Avellino (12), Benevento (10) e Caserta (7).

Qui di seguito i nomi delle 86 società che hanno ricevuto le Alte onorificenze di bilancio distinte per sedi legali.

Benevento (10): Alca S.r.l. Facility Support Services, Cooperativa Sociale Benessere A r.l., Coppola S.r.l., Eubios S.r.l., Matera Agn S.r.l., Nuova Era S.r.l., Plastik Fortore S.r.l., Servizi Sanitari Integrati S.r.l., Società Industriale Prefabbricati Armati-Sipa S.p.a., Ten Project S.r.l..

Le prossime tappe di Industria Felix sono in programma a giugno in Salento, ad ottobre per l'edizione ESG sulla sostenibilità

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