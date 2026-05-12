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Comunicato Stampa: Industria Felix, Cerved: In Campania pagamenti delle imprese più puntuali rispetto a Sud e Isole

Ansa
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Le imprese campane si distinguono per puntualità nei pagamenti commerciali, con una quota del 52,4% di aziende che rispettano regolarmente le scadenze, un dato superiore alla media del Sud e delle Isole (48,9%) ma inferiore al dato nazionale, che si attesta al 57%.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CENTRO STUDI INDUSTRIA FELIX SRL

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