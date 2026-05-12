Comunicato Stampa: Daspo “Willy” a Padova.

Ansa 12 maggio 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 12 maggio 2026

“La decisione assunta dal Questore di Padova, Marco Odorisio, è assolutamente corretta e merita pieno sostegno. Essere minorenni, soprattutto quando si è ormai vicini alla maggiore età, non può significare godere di una sorta di impunità. Chi aggredisce, minaccia, ruba, intimorisce coetanei, commercianti e cittadini deve sapere che lo Stato c'è, vede, interviene e usa tutti gli strumenti previsti dalla legge”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO