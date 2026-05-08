Comunicato Stampa: Cosenza, imprese ancora resilienti: saldo positivo nel primo trimestre 2026
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Secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Cosenza relativi al primo trimestre 2026, le imprese registrate sul territorio provinciale sono
Il dato evidenzia una dinamica incoraggiante sul fronte della
L'analisi settoriale conferma inoltre il r
Tra i temi strategici evidenziati dai report figurano inoltre:
La Camera di Commercio di Cosenza continua così a mettere a disposizione di imprese, professionisti e cittadini strumenti di analisi economica utili a comprendere l'evoluzione del sistema produttivo provinciale e orientare le future strategie di sviluppo.
Tutti i dati economici, gli approfondimenti statistici e gli indicatori aggiornati sul sistema imprenditoriale provinciale sono disponibili nella sezione “
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