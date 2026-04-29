Comunicato Stampa: Svelati i nomi che comporranno la giuria della terza edizione del Reply AI Film Festival
Ansa
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A guidare la giuria sarà
Completano la giuria
Oltre a selezionare i cortometraggi originali più meritevoli, la giuria sarà chiamata a votare le opere che verranno insignite di due premi speciali, l'
I cortometraggi finalisti avranno la possibilità di partecipare a un evento di première, organizzato da
Questa iniziativa fa parte delle
Irene Caia
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