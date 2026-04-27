Comunicato Stampa: Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento nel Registro nazionale imprese storiche Unioncamere

Ansa 27 aprile 2026 a

a

a

La cerimonia si è svolta subito dopo la riunione del Consiglio camerale, alla presenza dei consiglieri e del Collegio dei revisori dei conti, nonché degli esponenti del Consiglio di amministrazione (direttore, vicedirettore, revisori, segretario generale) della BCC Mediocrati. Il riconoscimento è stato conferito al

Il presidente della Camera di Commercio di Cosenza,

“Questa banca è della comunità, è della gente, è del territorio”, ha dichiarato il presidente

Il Registro nazionale delle Imprese Storiche, istituito da Unioncamere, valorizza le imprese italiane che hanno saputo mantenere nel tempo continuità operativa, identità e radicamento territoriale. Il Registro è consultabile online e rappresenta uno strumento di tutela e promozione del patrimonio imprenditoriale storico del Paese.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza