Comunicato Stampa: CRV - Seconda e Quinta commissione acquisiscono informazioni su PFAS in tracciato Pedemontana
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(Arv) Venezia, 23 aprile 2026 – La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), in seduta congiunta con la Quinta commissione (politiche sociosanitarie), ha acquisito informazioni in merito alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche nel tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta.
Hanno partecipato ai lavori anche gli assessori regionali Marco Zecchinato e Gino Gerosa.
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