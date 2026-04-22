Comunicato Stampa: Sesta commissione, via libera alle rendicontazioni 2025 relative a minoranze linguistiche

Ansa 22 aprile 2026 a

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La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato il vicepresidente della Regione, Lucas Pavanetto, ha continuato l'esame del progetto di legge n. 4, di iniziativa del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV) “Interventi in favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”, già illustrato nel corso delle sedute precedenti; il testo sarà trasmesso alla Prima commissione consiliare per l'espressione del parere di competenza, acquisito il quale l'iter istruttorio potrà proseguire.

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