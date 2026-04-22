Comunicato Stampa: Luca Margherita: ecco come trasformare imprese in sistemi che funzionano

Ansa 22 aprile 2026 a

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Milano, 22.04.2026 –

Ho fondato la mia prima azienda a diciannove anni, nel 2001. A ventisei ho costruito un'agenzia di comunicazione integrata, creando un network di ventuno partner e conquistando tavoli con brand nazionali. Quella esperienza mi ha insegnato la lezione più importante della mia carriera: la crescita senza sistema ti consuma. L'agenzia è implosa non per mancanza di talento, ma perché la struttura non reggeva l'ambizione. Da lì ho dedicato quindici anni a costruire un metodo che trasformasse quel tipo di errore in un'architettura replicabile. Oggi, dopo venticinque anni sul campo, opero come Strategic Advisor al fianco di imprenditori e CEO di PMI, su sei aree chiave: strategia e direzione, processi operativi, persone e organizzazione, crescita commerciale, innovazione e sostenibilità.

Il metodo si chiama D.A.I.S.Y. ed è un percorso in cinque fasi — Direction, Alignment, Implementation, Systems, You — che guida l'imprenditore dal caos organizzativo a un'azienda che funziona anche senza di lui. È nato dalla combinazione di due cose: la sperimentazione diretta su me stesso e l'esperienza accumulata in decine di aziende diverse. C'è stato un momento in cui ho accumulato consapevolmente opportunità e clienti al di sopra della mia capacità di gestione, un po' come fa uno scienziato della nutrizione che testa su sé stesso combinazioni estreme per trovare la formula: nel processo ingrassa, ma raccoglie i dati che gli servono. Ebbene, quel laboratorio personale, unito ai pattern ricorrenti che vedevo ripetersi in ogni azienda con cui lavoravo, ha prodotto il metodo che oggi è nel libro.

Da un lato si riduce il carico decisionale del fondatore, che nella maggior parte delle PMI è il collo di bottiglia dell'organizzazione: ogni decisione, anche operativa, passa da lui. Dall'altro si costruiscono le condizioni affinché i manager possano davvero performare: criteri chiari, autorità definita, strumenti per decidere senza dover salire dal capo ogni volta. Il risultato è un'impresa più prevedibile, con meno rework, meno urgenze e più spazio per il pensiero strategico, sia per il CEO che per tutta la linea manageriale. Ma il risultato che i miei clienti citano sempre per primo è un altro: tornare a dormire tranquilli la notte.

Il valore aggiunto è che non porto teoria, bensì un sistema già testato su decine di aziende reali. Molti consulenti lavorano sulla strategia, sulle persone o sui processi, separatamente. Il metodo D.A.I.S.Y. li integra in un unico percorso sequenziale, perché nella realtà di una PMI queste dimensioni non vivono mai separate. L'altro elemento distintivo è che lavoro con un approccio da Temporary Manager: non consegno slide e me ne vado. Entro nell'operatività, costruisco il sistema insieme alle persone che dovranno farlo funzionare, e resto finché non è autonomo.

Sì, una cosa che mi sta a cuore. Ho fondato la mia società come Società Benefit perché credo che il benessere organizzativo non sia un lusso: è piuttosto una leva strategica. Un'azienda che funziona come sistema protegge le persone che ci lavorano dentro, non solo i margini. Con il libro “Da Impresa a Sistema” ho voluto rendere accessibile a qualsiasi imprenditore un metodo che finora era disponibile solo attraverso la consulenza diretta. Se un CEO legge questo libro e applica anche solo il primo capitolo, avrà già cambiato il modo in cui guarda la propria azienda.

Luca Margherita è raggiungibile sul sito:

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