Comunicato Stampa: Elena Beltramo lancia il Bestseller “Il Codice Del Miracolo”

Ansa 21 aprile 2026 a

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Milano, 21.04.2026 – Ci sono momenti in cui ti svegli e realizzi di essere intrappolato in una vita che non ti appartiene. Relazioni che feriscono invece di nutrire. Paure che paralizzano proprio quando si vorrebbe spiccare il volo. Un corpo che si ammala per dire ciò che non si ha il coraggio di ascoltare. E sotto tutto questo, la paura più devastante: quella di non aver mai vissuto davvero, di arrivare alla fine senza aver mai iniziato.

Per chi si riconosce in queste dinamiche, anche solo per un istante, quello che stai per leggere potrebbe cambiare tutto. Esce oggi "IL CODICE DEL MIRACOLO. Come decodificare il dolore e rinascere dalle ceneri grazie al Metodo IperSophia Emozionale®" di Elena Beltramo (Bruno Editore). Non si tratta dell'ennesimo manuale di crescita personale, ma di un'opera rivoluzionaria che insegna a trasformare il dolore in potere, riscrivendo le memorie emotive per riprendere, finalmente, il controllo della propria esistenza. Scritto da chi ha attraversato l'inferno e ne è uscita con la formula vincente per aiutare gli altri a fare lo stesso.

"Questo libro si fonda sul

Come precisa la stessa autrice, l'idea di scrivere quest'opera nasce dalla volontà di costruire un ponte tra chi si sente ancora avvolto nel buio e chi ha già trovato la luce. Per questo non è un testo teorico, bensì un manuale operativo che contiene il codice capace di aiutare chiunque a riprendersi il controllo della propria vita.

"Questo libro è un viaggio controintuitivo che accompagna il lettore dal riconoscimento del dolore come maestro, alla scelta consapevole di diventare artefice della propria realtà" incalza

“Ho deciso di affidarmi a

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