Comunicato Stampa: Comwrap Reply riconosciuta con l'Adobe CXO Emerging Partner Western Europe Award

Ansa 21 aprile 2026 a

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Il riconoscimento conferma il ruolo di Comwrap Reply nel supportare le organizzazioni nella progettazione e nell'evoluzione di piattaforme digitali basate su Adobe Experience Cloud, capaci di integrare contenuti, dati e customer journey in architetture scalabili, pensate per migliorare l'efficacia delle attività di marketing e customer experience.

Tra gli elementi che hanno contribuito al conseguimento del premio vi è la capacità di Comwrap Reply di accompagnare le aziende in tre aree chiave: l'evoluzione della

La capacità di tradurre queste competenze in progetti concreti è dimostrata da iniziative significative sviluppate nell'ambito dell'ecosistema Adobe. Per

“Questo riconoscimento conferma la capacità di Comwrap Reply di coniugare competenze tecnologiche, visione strategica e una profonda conoscenza dell'ecosistema Adobe per aiutare le organizzazioni a trasformare contenuti, dati e customer journey in valore di business concreto”, ha dichiarato

Il premio si inserisce in un lungo percorso di collaborazione con Adobe, recentemente confermato dalla riconferma di Comwrap Reply come

Irene Caia

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