Comunicato Stampa: CRV - Trump: “L'Italia non c'è stata per noi”. Zaia: “Alleati, non subalterni. Ora Europa si alzi"

Ansa 17 aprile 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 17 aprile 2026 - “Le nuove parole di Donald Trump contro l'Italia segnano un salto di tono che non può essere sottovalutato. Dire che ‘l'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro' è un modo sbagliato di concepire il rapporto tra due Paesi amici e alleati, uniti da una storia troppo profonda per essere ridotta a una partita di dare e avere”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO