Comunicato Stampa: CRV - OlìVOlà 2026, Lanzarin (Lega- LV): “Vetrina per le ricchezze del territorio"

Ansa 15 aprile 2026 a

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“Si tratta di una delle tante manifestazioni che il Veneto sa esprimere e che riescono a mettere in luce, in modo concreto, le peculiarità dei nostri territori: dalle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche, all'offerta culturale, fino agli aspetti enogastronomici legati ai prodotti locali e alle eccellenze del territorio”, ha affermato Manuela Lanzarin, nell'introdurre la conferenza stampa.

“In questo contesto – ha aggiunto il Presidente della Quinta commissione - Barbarano Mossano rappresenta una vera perla dei Colli Berici, un luogo capace di raccontarsi a 360 gradi e di offrire un'esperienza autentica a residenti e visitatori. Eventi come questo assumono quindi un ruolo fondamentale, non solo per la valorizzazione turistica, ma anche per la conoscenza e la promozione dell'identità locale. Allo stesso tempo, la manifestazione racchiude un importante valore sociale, riuscendo a coinvolgere l'intera comunità, mettendo in rete associazioni e volontari e rafforzando il senso di appartenenza. Non a caso, per questa edizione è stato scelto come filo conduttore il tema della gentilezza. ‘Gentilezza' significa anche sapersi fermare, rallentare, prendersi il tempo per assaporare ciò che ci circonda, riflettere e vivere con maggiore consapevolezza. Un messaggio semplice ma profondo, che si intreccia anche con un importante aspetto legato al benessere.

“In un'epoca in cui si parla sempre più di prevenzione, questa manifestazione diventa così anche un'occasione concreta per promuovere il prendersi cura di sé, del proprio corpo e del proprio equilibrio – ha chiosato Manuela Lanzarin - Un vero e proprio invito a volersi bene, a vivere con attenzione e responsabilità, riscoprendo il valore delle cose semplici.”

Per l'Assessore regionale Marco Zecchinato, “la manifestazione riesce molto bene a valorizzare il territorio, grazie anche al grande lavoro e alla passione profusi dai volontari. In essa, possiamo ritrovare l'anima più autentica del Veneto, fatta di identità, tradizioni e forte senso di comunità. È la vera espressione dell'identità veneta: un insieme armonico di promozione dei prodotti tipici locali, come l'olio, il vino e le altre eccellenze che nascono proprio in questo territorio. I Colli Berici, così come l'insieme dei Colli veneti, rappresentano infatti un'area di grande valore produttivo, caratterizzata da produzioni di qualità, anche a marchio DOC e DOCG, che rivestono un ruolo importante sia dal punto di vista agricolo che commerciale. Si tratta di prodotti che non sono solo espressione economica del territorio, ma che sono anche legati al benessere e alla qualità dell'esistenza. In questo contesto, la manifestazione propone percorsi da vivere a piedi, ma l'area collinare di Barbarano Mossano si presta perfettamente anche ad attività all'aria aperta, in mountain bike o in bici su strada, facendo trekking o correndo. Un vero e proprio spazio naturale che può essere considerato una palestra a cielo aperto.”

“Ringrazio in modo particolare l'amministrazione comunale e tutte le associazioni coinvolte che, con impegno e piena collaborazione, rendono possibile tutto questo – ha concluso Marco Zecchinato – E ricordo che Barbarano Mossano può contare su tre Pro Loco, oltre che su numerose realtà del volontariato, che rappresentano il cuore pulsante della comunità.”

La consigliera regionale Chiara Luisetto (Pd), vicepresidente della Quinta commissione, si è complimentata con “l'amministrazione comunale e con le Pro Loco, perché questa manifestazione dimostra la grande capacità, dopo la fusione, di tenere unite le due anime di Barbarano e Mossano, valorizzando al meglio le caratteristiche peculiari dell'area berica, dal paesaggio ai prodotti della terra. Auspico che in futuro OlìVOlà possa diventare sempre più un importante punto di riferimento del territorio vicentino e dei Colli Berici.”

Il Sindaco di Barbarano Mossano, Cristiano Pretto, ha spiegato che “la manifestazione è stata pensata, in seguito alla fusione dei comuni di Barbarano e Mossano, per collegare i due Municipi: è stato ideato un percorso panoramico, collinare ma non impegnativo, percorribile da tutti, che parte da Barbarano e arriva a Mossano, e viceversa. Questo tratto di strada, di circa due chilometri, verrà chiuso alla circolazione. Ringrazio le associazioni e le Pro Loco del territorio, che hanno fortemente creduto in questo evento, nato da quella che inizialmente era la Festa dell'olio, per valorizzare maggiormente il territorio nel suo complesso. Ma ringrazio anche i tanti cittadini che, con varie modalità, hanno contribuito all'organizzazione dell'evento che riveste una grande importanza sociale, riuscendo a coinvolgere un pubblico davvero eterogeneo, dagli adulti, alle famiglie e ai bambini, proveniente anche da altre province della Regione.”

L'assessore comunale agli Eventi e alle Manifestazioni, Michela Nardon, ha posto l'accento sulla “caratteristica principale della manifestazione: unire, idealmente e fisicamente, i due ‘cuori' del nostro territorio: Barbarano e Mossano, attraverso un percorso collinare in grado di valorizzare bene l'identità e il senso di comunità. La quinta edizione della manifestazione avrà come filo conduttore il tema della gentilezza, sviluppato attraverso eventi pensati ad hoc. Fulcro dell'iniziativa sarà la premiazione del primo ‘Concorso della Gentilezza', rivolto alle scuole del comune di Barbarano Mossano. Ospite d'eccezione per le premiazioni sarà il campione olimpico Davide Ghiotto, simbolo di impegno, determinazione e spirito di partecipazione. La sua presenza rappresenta un messaggio forte rivolto ai più giovani: un invito a volersi bene, a praticare sport in modo sano e ad affrontare le sfide con passione e costanza. Lungo il percorso, sono previste diverse tappe dedicate al tema della gentilezza. Tra queste, il ‘Baraccone delle Meraviglie', dove i partecipanti potranno mettersi in gioco per conquistare i ‘gettoni della gentilezza' e accedere a premi dedicati. Particolarmente suggestiva sarà anche la tappa dell'ex lavatoio, simbolo del territorio di Mossano, nei pressi della Valle dei Mulini; in quel contesto, verranno esposti quadri ispirati alla gentilezza e proposte letture e declamazioni di poesie a tema, in un'atmosfera intima e coinvolgente. La manifestazione, quindi, non vuole essere solo un evento enogastronomico, ma una preziosa vetrina di valorizzazione del territorio.”

Fabio Dal Maso, coordinatore dell'evento, ha illustrato i dettagli dell'iniziativa: “Abbiamo ideato una serie di eventi diffusi tra i paesi di Barbarano e Mossano, collegati da percorsi facilmente percorribili a piedi, ma accessibili anche tramite trenini turistici o suggestive carrozze trainate da cavalli. L'evento propone un ricco programma di attività e incontri nelle piazze, con la partecipazione del mondo agricolo e dell'olivicoltura, affiancati da mostre ospitate a palazzo Dei Canonici e dall'apertura straordinaria delle ville storiche nell'altra piazza. I visitatori potranno trovare anche stand dedicati alle cantine locali e alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Lungo tutto il percorso sono previste ulteriori attività legate ai luoghi naturalistici, come la Valle dei Molini, ma anche a siti di interesse storico che raccontano bene l'identità del territorio. Nel corso della giornata, sarà possibile pranzare grazie ai tre punti gastronomici gestiti dalle nostre tre Pro Loco, offrendo al pubblico un'esperienza completa tra cultura, natura e tradizione.”

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