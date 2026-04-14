Comunicato Stampa: Leonardo Vescovo lancia il Bestseller “In Pensione A 35 Anni”

Ansa 14 aprile 2026 a

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Milano, 14.04.2026 – Capita a molti di noi di lavorare senza sosta, inseguendo risultati, soldi e riconoscimento, avendo però la sensazione di correre in una direzione che non abbiamo scelto davvero. Che uno ci creda o meno, costruire la propria libertà personale e finanziaria è possibile: tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano ritrovare equilibrio nella propria vita ma non sanno come fare, esce oggi il libro di

“Il mio libro parla della vera libertà, intesa come la possibilità di scegliere come vivere ogni singolo giorno” afferma

Come precisa lo stesso autore, l'idea di scrivere questo testo nasce proprio dal desiderio di dare un senso alle proprie cadute, così da trasformarle in uno strumento capace di dimostrare che raggiungere la libertà personale e finanziaria è possibile.

“Quello condiviso da

“Ho deciso di affidarmi a

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

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