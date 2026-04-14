Comunicato Stampa: Il Digital Lending accelera: entro il 2030 varrà il 40% del mercato del credito

Ansa 14 aprile 2026 a

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Il settore bancario e il mercato del credito stanno attraversando una profonda trasformazione. Il

In risposta all'evoluzione delle abitudini della clientela, le

Sono queste alcune delle principali evidenze emerse dal nuovo

Il

“Non ci troviamo più in una fase di adozione del digitale, ma in una ridefinizione strutturale del mercato del credito” commenta

"I dati dell'Osservatorio confermano quello che vediamo ogni giorno lavorando con le istituzioni finanziarie italiane: il

“La strada è ormai tracciata: presenza digitale omnicanale, forte capacità di analisi dei dati e adozione di strumenti di Intelligenza Artificiale a tutti i livelli per aumentare la propria capacità di azione e reazione. Gli operatori finanziari più abili ed efficaci nel mettere a punto una strategia basata su questi pilastri saranno certamente più competitivi e aumenteranno le possibilità di successo su un mercato che cresce” – afferma

In particolare, i

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