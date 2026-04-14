Comunicato Stampa: BIO-BENZINA: ASI ATTRAVERSA L'ITALIA CON UNA LANCIA FLAMINIA DEL 1967

Ansa 14 aprile 2026 a

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Una Lancia Flaminia GT Touring del 1967 è la protagonista del road-tour Torino-Palermo con il quale l'Automotoclub Storico Italiano inaugura il test-drive di lunga durata (10.000 km in totale) che l'iconica granturismo affronterà alimentata esclusivamente a bio-benzina di seconda generazione.

L'iniziativa fa parte del programma ASI Net-Zero Classic - promosso dalla Commissione Green della Federazione nazionale di riferimento per il settore dei veicoli storici - che prevede un'ampia serie di attività legate alla sostenibilità. Tra queste, la sperimentazione del bio-carburante, avviata nel 2023 con ottimi riscontri in funzionalità, adattamento ai motori più datati e notevole abbattimento sia delle emissioni nocive sia dei gas clima-alteranti.

Il test-drive dei 10.000 km servirà a valutare gli eventuali effetti della bio-benzina sui vari organi di propulsione. La vettura utilizzata, completamente conforme alla sua configurazione d'origine, ha subìto una totale revisione meccanica per riportare il motore ad una condizione pari al nuovo. Al termine del test, il propulsore verrà nuovamente smontato ed esaminato in ogni sua parte.

Per il road-tour Torino-Palermo, la Flaminia dell'ASI viaggerà dal 16 al 20 aprile seguendo un percorso suddiviso in 7 tappe per un totale di quasi 2.000 km. Le soste sono state programmate in base all'autonomia della vettura, in modo da poter effettuare i rabbocchi del bio-carburante (che non si trova in commercio nelle normali stazioni di servizio) presso le sedi dei Club Federati ASI di Modena (Circolo della Biella), Siena (Siena Club Auto Moto d'Epoca), Bracciano (Legendary Classic Cars), Napoli (Club Antiquariauto), Cosenza (Scuderia Brutia), Catania (Club Titani di Trinacria) e infine Palermo (Veteran Car Club Panormus).

LE TAPPE DEL ROAD-TOUR TORINO-PALERMO

16 aprile: Torino – Modena

“UNIAMO L'ITALIA SOTTO LA BANDIERA DELLA SOSTENIBILITÀ”

“Siamo estremamente soddisfatti del percorso che ASI sta portando avanti in tema di sostenibilità.” Commenta il Presidente Alberto Scuro. “Siamo i primi e gli unici in Italia ad aver lavorato sulle bio-benzine con un programma così serio e completo utilizzando i veicoli storici. Siamo convinti che anche i motori del passato possano contribuire allo sviluppo futuro e siamo felici di aver riscontrato risultati più che positivi con l'uso dei bio-carburanti. Questa nuova tappa dei 10.000 km ci permetterà di scoprire le ultime incognite che riguardano l'azione della bio-benzina sugli organi meccanici e con la sfida iniziale della Torino-Palermo vogliamo simbolicamente unire l'Italia sotto la bandiera della sostenibilità”.

LA BIO-BENZINA DI SECONDA GENERAZIONE

Il programma ASI Net-Zero Classic è promosso dall'Automotoclub Storico Italiano con la partecipazione delle Università degli Studi di Firenze, di Bologna e di Trieste, del Politecnico di Milano e di InnovHub - Stazione Sperimentale Carburanti. Prevede la ricerca sull'impiego di bio-benzine di seconda generazione, puntando i riflettori sull'interazione di questi nuovi carburanti con i veicoli di rilevanza storica.

Si tratta di carburanti innovativi, prodotti dall'azienda inglese Coryton Advanced Fuels e realizzati utilizzando parti di scarto delle lavorazioni agricole non più adatte all'alimentazione umana o animale, fatte macerare e sottoposte a particolari procedimenti chimico-fisici. Proprio grazie al processo con cui vengono creati, i biocarburanti permettono di ridurre l'aggravio di CO2: l'anidride carbonica emessa allo scarico è per massima parte bilanciata da quella assorbita inizialmente dalle piante per la loro fotosintesi e trasformata secondo un processo naturale in cellulosa, la quale si ritrova alla fine in quegli scarti che servono per alimentare il processo produttivo del bio-carburante stesso.

LA LANCIA FLAMINIA

La Flaminia GT Touring è la versione fuoriserie allestita in poco più di 2.000 esemplari dalla Carrozzeria Touring di Milano dell'omonima ammiraglia Lancia nata nel 1956. L'esemplare dell'ASI è del 1967 e, come tutte le Flaminia Touring, è dotata di carrozzeria in alluminio che ne alleggerisce la massa complessiva a vantaggio delle prestazioni e del comportamento su strada.

L'autotelaio è quello di origine, prevede quindi il motore anteriore 6 cilindri a V di 60° da 2.800 cc per 150 CV di potenza massima, alimentato da tre carburatori doppio corpo e dotato di testata in alluminio. La trasmissione è sull'asse posteriore, il cambio è a quattro marce e l'impianto frenante è composto da quattro freni a disco, con quelli posteriori montati entrobordo ai lati del differenziale.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di ASI