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Comunicato Stampa: PubblicaOra: la piattaforma italiana per pubblicare su Amazon senza cedere i diritti

Ansa
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Roma, aprile 2026 — Il mercato globale del self publishing vale già 278 milioni di dollari e cresce al ritmo del 6,7% annuo. In Italia il fenomeno è in forte espansione: sempre più autori scelgono Amazon Kindle Direct Publishing per pubblicare i propri libri in autonomia, senza cedere diritti né aspettare anni di risposte dalle case editrici tradizionali. In questo contesto nasce

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La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di BORA PA di Pierpaolo Alfani

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