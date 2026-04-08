Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto la 4' edizione ‘Piccola Liegi delle Bregonze - Casa Enrico'

Ansa 08 aprile 2026 a

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(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco (FdI), ha presentato la quarta edizione della ‘Piccola Liegi delle Bregonze- Casa Enrico' - la classica di ciclismo dal cuore grande - in programma domenica prossima, 12 aprile, con partenza da Thiene e arrivo a Zugliano, in provincia di Vicenza, per un totale di 127 chilometri da percorrere lungo un tracciato ondulato che toccherà molti comuni dell'Alto Vicentino.

Nell'occasione, è stata presentata la squadra juniores della Faizanè CSZ Sandrigo Bike.

Il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, nell'introdurre la conferenza stampa di presentazione dell'evento, ha sottolineato che “questa manifestazione racchiude in sé tre aspetti importanti: lo sport, la valorizzazione delle comunità locali, una forte attenzione per il sociale. È una competizione che si è ormai affermata, a livello giovanile, non solo in Italia ma anche all'estero, e che offre ai ragazzi un'occasione di crescita. Inoltre, la gara contribuisce a far conoscere e promuovere il territorio dell'Alto Vicentino. Aspetto ancora più significativo è la dimensione sociale dell'evento. Senza dimenticare che lo sport è inclusione, attenzione per le persone e occasione di incontro, una scuola di vita.”

Il Presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, ha evidenziato “la bellezza dei territori attraversati dalla competizione, attraverso le Colline delle Bregonze. E il percorso è di elevato valore tecnico, con salite davvero impegnative.”

Nardin ha anche messo in risalto “l'aspetto sociale insito nella manifestazione: ci sono tantissimi giovani atleti coinvolti, che si allenano duramente, con grandi sacrifici, anche delle loro famiglie, contribuendo a rendere migliore la nostra società. Questo, al di là dell'aspetto prettamente agonistico che vedrà, come è giusto che sia, un vincitore salire sul gradino più alto del podio.”

Pier Davide De Marchi, Presidente del Sandrigo Bike Sport Team, ha svelato che la corsa è “nata in una serata di novembre, dall'incontro di quattro amici, tutti appassionati di ciclismo e vogliosi di dare vita a una nuova gara che potesse emulare i fasti della classica delle Ardenne, la Liegi- Bastogne- Liegi.”

De Marchi ha osservato come “i vincitori delle passate edizioni hanno poi avuto un futuro tra i professionisti. Del resto, il tracciato è particolarmente impegnativo, con dieci muri da scavallare, 1400 metri di dislivello, 12 chilometri di salita da affrontare complessivamente. E l'arrivo sarà in salita, su sterrato, tra i vigneti, da percorrere tre volte.”

“Abbiamo l'ambizione di portare la competizione a livello internazionale.”, ha chiosato Pier Davide De Marchi.

Per Marica Rigon, Sindaco di Sandrigo, “si tratta di un evento molto sentito dall'intera comunità di Sandrigo, che è terra con una innata vocazione per il ciclismo, che si è consolidata nel tempo. E credo che lo sport sia importante in quanto insegna l'educazione, corretti stili di vita, e regala la gioia di vivere.”

Marina Maino, assessore allo Sport e al Turismo del comune di Thiene, ha ringraziato “gli organizzatori, gli sponsor e i colleghi Sindaci per la collaborazione offerta nell'organizzazione della manifestazione.”

“La competizione – ha detto l'assessore – costituisce un esempio di virtuosa collaborazione tra amministrazioni comunali per offrire ai cittadini eventi di assoluta qualità. E credo che le nostre colline non abbiano nulla da invidiare alle più note colline toscane: questa gara è un'occasione importante per far conoscere e promuovere il territorio. Ringrazio i tanti volontari che si adopereranno per la perfetta riuscita della manifestazione, che lancia anche un importante messaggio di inclusione.”

Alberto Busin, Sindaco di Zanè, ha evidenziato gli aspetti più rilevanti della manifestazione: promozione del territorio, passione per il ciclismo e sociale. Ringrazio gli sponsor, le aziende del territorio che hanno offerto il proprio contributo credendo in questa manifestazione.”

Francesca Grotto, assessore ai lavori pubblici del comune di Carré, ha ricordato che “la nostra amministrazione comunale ha sempre promosso lo sport giovanile come forma di aggregazione e di crescita, grazie a valori importanti come la fatica e l'impegno. Si tratta di una manifestazione che travalica l'aspetto prettamente sportivo, parlando di solidarietà e di inclusione.”

Sandro Maculan, Sindaco di Zugliano, ha posto l'accento sulla capacità della manifestazione di coniugare assieme “valori importanti quali lo sport, l'inclusione e il territorio.”

Osvaldo Tonello, Presidente della Fondazione ‘Enrico Tonello Onlus', attiva nel supporto a persone disabili tramite il Centro diurno ‘Casa Enrico', ha ricordato la nascita della Fondazione in seguito alla morte del figlio Enrico.

Mario Guerretta, Presidente del Comitato regionale Veneto della Federazione Ciclistica Italiana, ha affermato che la “competizione presenta importanti risvolti tecnici e agonistici, ma persegue anche obiettivi di carattere umanitario. Oltre a valorizzare le bellezze del territorio vicentino.”

Roberto Ciambetti, Vicepresidente vicario della Lega Ciclismo Professionistico, ha ricordato che “i giovani atleti contribuiscono alla crescita dell'intero movimento ciclistico fino al raggiungimento dei massimi livelli. La competizione presenta un percorso impegnativo, di grande qualità tecnica, ma è soprattutto uno straordinario biglietto da visita per il nostro territorio. Sono convinto che il ciclismo costituisca una importante scuola di vita, perché insegna valori fondamentali per la vita di tutti i giorni dei nostri ragazzi: fatica, costanza e rispetto delle regole.”

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