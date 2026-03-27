Comunicato Stampa: “Al posto tuo”: scambio lavorativo tra la Camera di commercio di Cosenza e quella di Bolzano

Ansa 27 marzo 2026 a

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Ideato dalla Camera di commercio di Cosenza e promosso in collaborazione con l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), il progetto “Al posto tuo” è stato caratterizzato da una fase pilota nel marzo del 2024, che prevedeva scambi interni alla Camera di commercio di Cosenza in ambiti operativi diversi. A distanza di due anni esatti è iniziata la fase successiva, basata su uno scambio esterno tra Camere di commercio, ossia tra dipendenti operanti nello stesso ambito.

Protagonisti di questo ambizioso programma sono stati due dipendenti dell'ufficio comunicazione della

Lo scambio ha preso avvio con la visita della collega di Bolzano a Cosenza. Numerosi gli ambiti che hanno suscitato particolare interesse presso la Camera di Commercio di Cosenza, percepita come un'effervescente fucina di creatività e innovazione, anche in una prospettiva di interscambio progettuale tra i territori.

Tra questi il

Di particolare interesse anche l'

Spazio poi alle attività svolte dall'azienda speciale

Nel complesso, l'esperienza ha consentito di osservare da vicino non solo i singoli progetti, ma anche le modalità con cui questi vengono raccontati e comunicati, favorendo uno scambio concreto di pratiche e punti di vista tra le due realtà camerali.

In linea con il focus dello scambio, centrato sulle attività di comunicazione, la collega è stata inoltre coinvolta operativamente nel supporto alla gestione dei canali social e alla produzione di contenuti, dalla revisione e redazione di testi fino alla realizzazione di post e contributi per il magazine istituzionale. Particolarmente significativa la partecipazione alla cerimonia delle Imprese Storiche e all'incontro con i Presidenti TAR, occasioni nelle quali ha potuto affiancare l'ufficio nella gestione della comunicazione in tempo reale e nella copertura degli eventi.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza