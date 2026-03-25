Comunicato Stampa: Quinta commissione licenzia Pdlr 46
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La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, acquisito il parere positivo della Prima commissione, ha licenziato oggi, con i voti della maggioranza, il Disegno di legge della Giunta regionale (Pdlr n. 46), che modifica l'articolo 1 della L.R. n. 23/2012 'Norme in materia di programmazione sociosanitaria e approvazione del Piano sociosanitario regionale 2012-2016'.
Ricordiamo che il Pdlr n. 46, alla luce del mutato quadro normativo, allinea la normativa regionale concernente la nomina del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale a quella prevista per i Direttori generali delle Aziende ULSS, rimuovendo il limite di sessantacinque anni per la nomina, previsto solamente dalla normativa regionale.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO